surf uno sport che fatica a prendere corpo in italia e si resta dipendenti da fioravanti

L’Italia ancora fatica a far decollare il surf, rimanendo spesso dipendente da figure come Fioravanti. Mentre il massimo circuito internazionale prosegue con emozionanti sfide, Jordy Smith si distingue come sorpresa al vertice, grazie anche alle flessioni dei campioni brasiliani. La presenza di due atleti sudamericani nella top-5 testimonia la forza e la crescita del movimento latinoamericano. In ambito...

In attesa di segnali. La stagione del massimo circuito internazionale del surf prosegue e dopo nove round a comandare, un po' a sorpresa, è il sudafricano Jordy Smith ad approfittare di qualche passaggio a vuoto degli atleti brasiliani, notoriamente i migliori in questa disciplina. Tuttavia, la presenza in top-5 di due verdeoro, ovvero Y ago Dara (2°) e Italo Ferreira (4°), la dice lunga sulla profondità del movimento sudamericano. In ambito femminile l'australiana Molly Picklum recita la parte della primattrice con sei podi totali quest'anno e l'affermazione arrivata nell'ultimo appuntamento a Rio de Janeiro (Brasile).

