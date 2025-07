Cyberpunk | Edgerunners confermata la storia prequel incentrata su Rebecca

Cyberpunk: Edgerunners si prepara a conquistare ancora di più i fan, portando in scena un appassionante prequel dedicato a Rebecca. Sotto l’egida di Dark Horse Comics, questa nuova avventura narrerà la giovinezza della celebre scheggia impazzita, svelando segreti e dettagli ancora inediti. Un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo futuristico di Night City e scoprire le origini di uno dei personaggi più amati, arricchendo così il tessuto narrativo di una saga già leggendaria.

Cyberpunk: Edgerunners ritorna e lo fa sotto la bandiera di Dark Horse Comics e si concentrerà sulla storia di Rebecca, raccontando e mostrando fatti antecedenti all'anime. Il mondo di Cyberpunk: Edgerunners si arricchisce di un nuovo tassello narrativo. La protagonista è Rebecca, l'amata scheggia impazzita dell'anime Netflix, stavolta al centro di un prequel cartaceo firmato Dark Horse Comics. Il fumetto racconterà la giovinezza della ragazza e del fratello Pilar, tra sogni, violenza e un futuro segnato da un incontro misterioso. Ritorna Cyberpunk: Edgerunners col prequel dedicato alla "piccola furia" di Night City Non sempre serve un ritorno in grande stile per far tremare i fan: basta una scintilla, una figura amata, una promessa di follia.