Milano il Teatro della Quattordicesima riapre dopo 10 anni | al via una rassegna curata dal Parenti

Milano si appresta a riscoprire un gioiello culturale: il Teatro della Quattordicesima, chiuso da oltre dieci anni, riapre i battenti grazie alla passione di Moma Studios. Dopo il lungo silenzio, il palcoscenico si anima di nuove emozioni e appuntamenti imperdibili, con una programmazione curata dal prestigioso Teatro Parenti. Un’occasione unica per vivere la città come non l’avevamo mai vista, all'insegna di cultura, socialità e scoperta.

Milano, 2 luglio 2025 – Tutto pronto: riapre il Teatro della Quattordicesima, presidio di cultura e socialità in via Oglio, tra Brenta e Corvetto, chiuso da oltre dieci anni e recentemente affidato dal Comune di Milano a Moma Studios - Societa' Sportiva Dilettantistica srl. Il sipario si alzerà dopo l'estate ospitando, a settembre, una programmazione curata dal Teatro Parenti diretto da Andrée Ruth Shammah. Spettacoli, film e incontri aperti al pubblico accomunati dal tema della longevità , della memoria, della vita vissuta: ‘La grande età ’ è infatti il titolo del festival che andrà  in scena dal 24 al 30 settembre al Teatro della Quattordicesima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il Teatro della Quattordicesima riapre dopo 10 anni: al via una rassegna curata dal Parenti

