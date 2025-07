Tramvia Firenze | linea T1 interrotta da lunedì 7 per sostituzione binari Stop di oltre due mesi

Se sei tra i pendolari di Firenze, tieni bene a mente che da lunedì 7, la linea T1 della tramvia subirà un'interruzione per oltre due mesi a causa dei lavori di sostituzione dei binari. La linea sarà attiva su tratte alternative, garantendo comunque il collegamento tra Villa Costanza e Porta al Prato-Leopolda, e tra Unità e Careggi. La T2 continuerà il servizio regolare, senza interruzioni. Resta aggiornato per pianificare al meglio i tuoi spostamenti in città.

