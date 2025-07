Panetti di droga in bagno in una casa di Firenze e migliaia di euro nel letto matrimoniale arrestato 45enne

Una scena da film quella scoperta a Firenze, dove un blitz congiunto ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni e alla denuncia di un 58enne, svelando un vero e proprio bazar di droga nascosto tra il bagno e il letto matrimoniale. Sequestrati hashish e 9.400 euro in contanti: un colpo duro al traffico locale. La lotta alla criminalità prosegue, ma cosa accadrà ora?

Operazione congiunta a Firenze: arrestato 45enne per spaccio e denunciato un 58enne. Sequestrati hashish e 9.400 euro.

