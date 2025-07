Marracash ha annunciato il nuovo tour nei palasport le date e i biglietti

Marracash sorprende i fan con un annuncio a sorpresa: il suo atteso tour nei palasport, partendo dall’8 novembre 2025, conquista anche i principali palazzetti italiani. Dopo aver infiammato gli stadi, il rapper porta la sua energia in arena, offrendo uno spettacolo imperdibile che ripropone il celebre concept di Marra Stadi25. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica: i biglietti sono già disponibili!

Marracash ha annunciato a sorpresa sul palco dello Stadio Olimpico di Roma il tour nei palasport, i biglietti. A grande richiesta, lo show di Marracash che ha conquistato gli stadi arriva anche nei principali palazzetti italiani. Il tour – prodotto da Friends & Partners – avrà inizio il 28 novembre 2025 da Eboli. Il live riproporrà il concept ideato per Marra Stadi25, che si concluderà il 5 luglio allo Stadio San Filippo di Messina. Partito lo scorso 6 giugno da Bibione, ha segnato un traguardo epocale nella storia del rap italiano incoronando Marracash primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Marracash ha annunciato il nuovo tour nei palasport, le date e i biglietti

