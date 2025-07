Nel 2024 quasi un italiano su cinque fa sport con un’app Allenarsi in casa diventa routine E a guidare la rivoluzione sono le donne

Nel 2024, il panorama del fitness italiano sta vivendo una vera e propria rivoluzione digitale. Con quasi un italiano su cinque che si allena a casa grazie alle app, sono soprattutto le donne a guidare questa svolta, rendendo l’attività fisica più accessibile e personalizzata che mai. Allenarsi nel salotto di casa, con cuffiette e senza limiti di orario, sta diventando la nuova normalità. È qui che si disegna il futuro del benessere italiano.

In salotto, con le cuffiette, magari in pigiama e senza bisogno di babysitter: è qui che si gioca la nuova frontiera del fitness italiano. Sempre più persone, soprattutto donne, stanno dicendo addio a spogliatoi e orari fissi per abbracciare un'attività fisica flessibile, personalizzabile e 100% digitale. Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2024 quasi un italiano sportivo su cinque (18,7%) fa sport con app, video online o piattaforme dedicate. Una vera rivoluzione, silenziosa ma profonda, che riscrive abitudini e identità del movimento. E segna il declino – o almeno la trasformazione – delle palestre tradizionali.

