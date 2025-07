Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie | chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza

Un tragico episodio scuote Milano: Manuel Mastrapasqua è stato brutalmente ucciso per un semplice paio di cuffie. La Procura ha chiesto 20 anni di carcere per Daniele Rezza, ritenuto responsabile di questa drammatica vicenda. Un caso che mette in luce le conseguenze devastanti di gesti insensati, e che solleva profonde riflessioni sulla sicurezza e la giustizia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

La Procura di Milano ha chiesto di condannare a vent'anni di carcere Daniele Rezza, accusato dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua avvenuto a ottobre scorso a Rozzano (Milano). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Daniele Rezza, che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano: “Dopo la coltellata sono scappato senza neanche voltarmi” - Un tragico episodio scuote Rozzano: Manuel Mastrapasqua perde la vita nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024, a causa di un semplice scambio di cuffie wireless.

