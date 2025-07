Chivu Inter indetta una riunione dopo il caso | non solo Lautaro e Calhanoglu cosa filtra nell’ambiente

Dopo l’ultima sconfitta dell’Inter al Mondiale per Club, la tensione nello spogliatoio si fa sentire forte e chiara. Redazione Chivu Inter svela i retroscena di una riunione convocata d’urgenza, in cui si analizzano non solo Lautaro e Calhanoglu, ma anche altri elementi scottanti emergenti dall’ambiente nerazzurro. Un momento cruciale che potrebbe segnare il futuro del team: cosa si nasconde dietro questa crisi?

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul caso scoppiato all'interno dell' Inter dopo l'eliminazione al Mondiale per Club. CASO INTER – « Prima che la mandria scappasse definitivamente dalla stalla, l'Inter ha chiuso il recinto e rimesso dentro chi rischiava di fuggire via. Lo ha voluto l'allenatore in persona, Cristian Chivu, che avrà appena 13 presenze in panchina in A più 4 nel nuovo Mondiale Fifa, ma ha navigato in spogliatoi di ogni tipo, qualcuno particolarmente tempestoso, e gestito crisi simili anche dall'altra parte della staccionata.

