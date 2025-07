LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori a breve in campo!

Resta aggiornato con noi per vivere in tempo reale l'emozione di Wimbledon 2025, tra ritardi, attese e la suspense dei match che stanno per iniziare. I protagonisti del torneo sono pronti a scendere in campo nonostante le intemperie londinesi, e noi ti accompagniamo passo dopo passo. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa giornata ricca di tennis, attesa e passione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:47 Giudice di Sedia e raccattapalle in campo, la rete è stata montata: mancano solo i giocatori! 13:30 Si giocherĂ alle 13:45? Non piove, non capiamo cosa stiano attendendo. 13:10 Inizio nuovamente rimandato alle 13:30. 12:25 Arriva la comunicazione che non si giocherĂ prima delle ore 13:15! 11:40 Piove e fa freddo a Londra, per la terza giornata di Wimbledon 2025: si partirĂ non appena Giove Pluvio vorrĂ con il doppio maschile d’esordio degli italiani! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del tabellone di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI allopatica coppia composta dal belga Vliegen e dall’Uruguaiano Behar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori a breve in campo!

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 2-7 •Ore 12:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Behar-Viliegen •Ore 17:00 Bellucci vs Lehecka •Ore 18:00 Paolini vs Rakhimova •Ore 19:00 Darderi vs Fery Forza ragazzi diretta tv su n Vai su Facebook

