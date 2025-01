Calciomercato.it - Milan, allarme Conceicao: il derby decide la panchina

Leggi su Calciomercato.it

Sergioe i rossoneri, strade che potrebbero già separarsi a sorpresa: cosa può accadere dopo il match con l’InterAvrebbe voluto arrivare in maniera molto diversa, al, il, reduce dalla pesante sconfitta con la Dinamo Zagabria in Champions League. Un ko che ha significato la mancata opportunità di approdare direttamente agli ottavi di finale della competizione, con il rischio di incontrare prima la Juventus e poi l’Inter nei successivi accoppiamenti, ma che ha anche riproposto per l’ennesima volta il problema di un gruppo che fatica a trovare la giusta continuità tecnica, tattica e mentale sul terreno di gioco.: illa– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Una prestazione per ampi tratti sconcertante, quella mandata in scena in Croazia, che rischia di avere strascichi pesanti.