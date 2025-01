Ilnapolista.it - La dura serata di De Siervo passata a gufare le italiane in Champions: «Italiano e Thiago, quelli sono bravi»

– “Luigi! Goooool! Ha segnato Lautaro, Gigi. che c’è? Perché fai quella faccia? Che è successo?”– “Ma niente, lasciami stare. Robe mie”Luigi Dearrotola mestamente l’inseparabile sciarpone dell’Inter firmato Pistone. Ci versa su del whisky giapponese, gli dà fuoco.-“Ma che fai, oh! Ti sei impazzito?”La moglie spegne il principio di incendio.“Meno male che non cii ragazzi. Mi vuoi dire che sta succedendo?”A Barcellona segna Ederson. Deha un principio di svenimento, crolla sul bracciolo del divano. Squilla il cellulare, è Gravina. Non risponde.-“Chi era?”-“Nessuno, sti cazzo di call center”-“Gigi, parlami”-“Lo sai quanto mi costa sta qualificazione dell’Inter? Eh, lo sai? Ma che sai tu. Niente sai. Non è nemmeno colpa tua. I giornalisti non ne parlano. Anziesultano.