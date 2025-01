Ilrestodelcarlino.it - Influenza vicino al picco? Emilia Romagna in fascia rossa, tutti i dati anche delle Marche

Bologna, 31 gennaio 2025 –siamo al? Se non ci siamo è certamente moltoalmeno indove nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio secondo idell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che ha pubblicato il bollettino con i contagi della quarta settimana di gennaio, è avvenuto il passaggio daarancione a quellae cioè ad ‘alta intensità’. Insomma insieme a Lombardia, Friuli Venezai Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna, l’è tra le regioni con la più alta incidenza di contagi con 19,6 ogni mille assistiti. In crescita quindi rispetto alla settimana precedente (15,0 casi per mille assistiti) e alla seconda di gennaio che aveva registrato il 14,4 casi ogni mille assistiti.nazionali: più colpiti i bambini sotto i 5 anni d’età Ma sale in tutta Italia il numero di casi di sindromi simil-li e nella quarta settimana del 2025 l’incidenza supera la soglia di “alta” intensità in tutto il Paese.