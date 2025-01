Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro a Mantova, uomo morto schiacciato a Marcaria

, in provincia di, un ventisettenne èdopo essere statoda una rotoballa di fieno. Il giovane stava lavorando da solo. L’allarme è scattato poco dopo le 8 ma i soccorritori giunti sul luogo dell’non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Il giovane, residente a Guidizzolo, in provincia di, questa mattina stava lavorando da solo in un campo quando una rotoballa di fieno l’ha travolto causandone la morte. Quando l’allarme è scattato e i mezzi del 118 sono giunti sul luogo era ormai troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i tecnici di medicina deldi Ats Vapadana e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e svolgere tutti gli accertamenti necessari.Un nuovo caso di morte sulin Lombardia dopo che il 2024 aveva fatto registrare 64 casi, il dato più alto dal 2019 quando furono 70.