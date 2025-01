Thesocialpost.it - Incidente aereo a Washington: nel nuovo video si vede una palla di fuoco

Tra le 64 persone a bordo dell’passeggeri precipitato negli Stati Uniti, vicino all’aeroporto di, c’erano anche i celebri pattinatori russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. Secondo le prime informazioni, tra le vittime potrebbero esserci altri esponenti della scuola russa di pattinaggio artistico, che rientravano da un campionato statunitense tenutosi a Wichita, nel Kansas.La conferma della presenza di pattinatori a bordo2 Russian world ice skating champions and 9 other American skaters were killed in the plan crash in. An air traffic controller was detained for questioning pic.twitter.com/SVMJevXjHZ— EvaMeva (@ewabaczkowska) January 30, 2025 L’agente sportivo Ari Zakarian, parlando con Match Tv e l’agenzia Ria Novosti, ha dichiarato: “Non voglio fare nomi, ma la nostra gente era lì.