Musica e divertimento domani sera a Portomaggiore. Alle 21 sul palco allestito in piazza Umberto I saliranno i "60 Lire", una band speciale che saprĂ divertire, intrattenere ed emozionare il pubblico e sarĂ dal vivo con il meglio delle hit che hanno fatto la storia della musica. I 60 Lire sono un gruppo di amici che hanno deciso di vivere e lavorare insieme. La band nasce ufficialmente a Ferrara nel 2010 ed ha sempre avuto come obiettivi quelli di intrattenere, divertire ed emozionare il proprio pubblico. L’idea è quella di proporre canzoni degli anni ’60 italiane, conosciute da tutti ma al tempo stesso rinnovate, riarrangiate, talvolta stravolte, con suoni e stili piĂą moderni come rock, funk, ska e reggae, per arrivare a un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sul palco la band 60 lire con le hit storiche della musica