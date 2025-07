Sorrisi, abbracci e un po’ di commozione. È una festa di comunità quella che, l’altra sera alla cantina Tre Monti, ha celebrato il pensionamento di Vinicio Dall’Ara, responsabile del servizio Comunicazione e capo Ufficio stampa del Comune dal 1987 al 30 giugno scorso. Tre sindaci (gli ex Marcello Grandi e Raffaello De Brasi, assieme all’attuale Marco Panieri), amministratori di ieri e di oggi, mondo delle associazioni e ovviamente tanti colleghi: quasi 40 anni di storia della città si sono intrecciati, riconosciuti e salutati in un "posto del cuore" quale la tenuta della famiglia Navacchia. Il pensiero di Vinicio ("Per una volta tocca a me parlare, anziché dare voce agli altri") è andato innanzitutto all’amico Sergio, scomparso nel 2022, che ha trasmesso ai figli David e Vittorio l’arte dell’ospitalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaci e tanti volti della città. Quarant’anni di storia imolese per festeggiare Vinicio Dall’Ara