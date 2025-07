Contratto bancari più tutele e aumenti per tutti

Era l’ultima tessera del mosaico. E ora, finalmente, è andata al suo posto. Con la firma sul testo coordinato del contratto collettivo nazionale del credito, i sindacati e l’Abi hanno chiuso ufficialmente uno dei rinnovi più importanti degli ultimi anni. Un accordo che tocca da vicino oltre 300mila lavoratori delle banche italiane e che, accanto ai contenuti già definiti nel novembre 2023, porta con sé due novità significative: l’aumento della retribuzione per i lavoratori part-time e il rinnovo del contratto per circa 6.500 dirigenti bancari, con un incremento salariale senza precedenti. Non è solo questione di cifre, ma di riconoscimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Contratto bancari, più tutele e aumenti per tutti

In questa notizia si parla di: contratto - bancari - tutele - aumenti

Contratto bancari, aumento di 50 euro da giugno 2025 - Dall’ 1 giugno 2025 è previsto un nuovo aumento per i lavoratori bancari, in attuazione del contratto collettivo nazionale del credito siglato a novembre 2023 tra Abi (Associazione bancaria italiana) e le principali sigle sindacali (Fabi, First, Fisac, Uilca, Unisin).

Il Senato ha approvato in via definitiva una proposta di legge che ha avuto origine da diverse altre proposte presentate in Parlamento in questi anni e che puntavano a garantire maggiori tutele sul luogo di lavoro per le persone affette da malattie oncologiche, i Vai su Facebook

Contratti ? Rinnovato l'integrativo in Casalasco, Società Agricola Spa: più tutele e maggiori soluzioni economiche Tra i punti qualificanti: - il rafforzamento delle relazioni sia a livello nazionale che di sito; - percorsi di formazione per elevare le professio Vai su X

Contratto bancari, più tutele e aumenti per tutti; Banche, ai dirigenti un aumento da 20 mila euro: firmato il nuovo contratto valido fino al 2028; Stipendi bancari, in arrivo aumenti medi di 50 euro in busta paga.

Contratto bancari, più tutele e aumenti per tutti - Con la firma sul testo coordinato del contratto collettivo nazionale del credito, i sindacati e l’Abi hanno chiuso ufficialm ... Segnala quotidiano.net

Dirigenti bancari, aumento di 20mila euro sui minimi col rinnovo del contratto - 500 dirigenti delle banche: lo stipendio minimo passa da 65mila euro a 85mila euro, il 31% in più ... Riporta ilsole24ore.com