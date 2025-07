"Del Ghingaro, sulla sabbia, alza solo un polverone: oltre la linea di costa, la competenza infatti è del Comune". Il presidente del Consorzio di bonifica Dino Sodini (nella foto) replica così alle frecciatine del sindaco di Viareggio in merito alla vicenda della Fossa dell’Abate, e non solo. "Dispiace leggere un altro attacco da parte del sindaco – spiega – al quale ancora una volta ricordiamo che il nostro compito è garantire il corretto deflusso del fiume, peraltro nel tratto di competenza. Il sindaco si vanta di aver sollecitato un nostro intervento alla fossa dell’Abate, ma non è così. L’intervento del consorzio è fattibile e attuabile nel momento in cui ci sia un’allerta o un’emergenza, ad esempio per liberare la foce del fiume se ostruita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La replica di Dino Sodini: "Attacco illogico"