Un racconto per capitoli, una mostra diffusa che abita Palazzo Reale e poi anche il Museo del Novecento e la chiesa di San Gottardo in Corte (da venerdì). Ma certamente attraversando le magnifiche sale di Palazzo Reale che ospitano la prima grande esposizione dedicata a Remo Salvadori (sino al 14 settembre, ingresso gratuito) è come se ci si trovasse ad attraversare le "stanze" che abitano il pensiero dell'artista, suggerisce Antonella Soldaino curatrice insieme ad Elena Tettamanti. Per i visitatori è un viaggio nella luce e nello spazio; oltre a godere dello splendido affaccio su piazza Duomo si può stabilire un contatto più profondo con la poetica di Salvadori e guardare con occhio nuovo, aperto, alle opere.

© Ilgiorno.it - Remo Salvadori, lo spazio e l’arte. Viaggio nelle “stanze“ del pensiero