Sempre più detenuti universitari ma troppi ostacoli

Sempre più detenuti (e detenute) universitarie, con percorsi anche molto positivi, nonostante i grossi ostacoli che l’amministrazione penitenziaria, a livello centrale, non ha ancora rimosso. Il nuovo rapporto Cnupp, presentato nell’assemblea annuale della Conferenza Nazionale di delegati e delegate di rettori e rettrici per i poli universitari penitenziari conferma il consolidamento e l’ampliamento delle iniziative dedicate alla diffusione dell’ istruzione universitaria negli istituti penitenziari d’Italia. In Lombardia, per l’anno accademico 2024-2025, gli iscritti sono 232 (163 alla statale di Milano, 100 in Bicocca, 14 a Bergamo, 2 a Brescia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sempre più detenuti universitari, ma troppi ostacoli

In questa notizia si parla di: detenuti - universitari - ostacoli - troppi

Sempre più detenuti universitari, ma troppi ostacoli.

Sempre più detenuti universitari, ma troppi ostacoli - Sempre più detenuti (e detenute) universitarie, con percorsi anche molto positivi, nonostante i grossi ostacoli che l’amministrazione ... msn.com scrive

Sovraffollamento carceri, in Campania troppi in attesa di giudizio - Fino al dicembre 2023, la maggioranza (5374 detenuti) aveva una condanna definitiva, mentre un alto numero di 1239 detenuti è in attesa ancora del primo giudizio. Come scrive ilmattino.it