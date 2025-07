Autisti di bus Ne manca il 50 per cento

Autisti? Uno su due è introvabile. Secondo il bollettino di giugno sulla domanda di lavoro delle imprese di Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, su 230 entrate previste nell'ambito di trasporti e logistica per Brescia, si prevede di non riuscire a trovare il 50%. L'alta richiesta, a fronte di un'offerta in calo, (problema che probabilmente si accentuerà perché molti andranno presto in pensione) spiega perché la carenza di personale sia uno dei nodi più spinosi anche per il trasporto pubblico locale. Lo ha spiegato Giancarlo Gentilini, presidente dell'Agenzia del tpl di Brescia, nell'assemblea con Regione, Provincia, Comuni bresciani, Ufficio scolastico, sindacati, aziende affidatarie, comunità montana e associazioni di consumatori.

