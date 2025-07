La presidenza di Aler Mognaschi si è dimesso

Matteo Mognaschi si è dimesso dalla presidenza di Aler Milano. Le dimissioni, però, saranno effettive solo a partire dal 6 agosto. Detto altrimenti: il bando per la nomina del nuovo presidente sarĂ indetto solo ad agosto, nel bel mezzo delle vacanze estive E nel frattempo Mognaschi potrĂ percepire le indennitĂ di carica complete per il mese in corso. Che Mognaschi fosse destinato a lasciare la presidenza di Aler Milano, lo si era anticipato su queste pagine nei giorni scorsi. Il suo passo indietro si è reso necessario per effetto della nomina ricevuta in una delle societĂ partecipate di Cassa Depositi Prestiti: a metĂ maggio Mognaschi, infatti, è stato scelto per il Consiglio d’amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

