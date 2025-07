Gli alunni della Motto "insegnanti" di solidarietà : raccolti 700 euro per i bambini di un asilo nido nel Camerun. Da diversi anni i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Motto si impegnano in progetti legati alla solidarietà in favore delle persone sofferenti, in difficoltà sociali ed economiche. "Dopo il contributo dello scorso anno – spiega il professor Claudio Morelli, referente del progetto – con il sostentamento dell’orfanotrofio per bambini disabili e abbandonati della Fondazione Viviane in Kinshasa nel Congo, quest’anno gli alunni hanno aderito al progetto per l’asilo nido "Petite Imelda" di Minkan, un quartiere degradato della periferia di Yaoundé (Camerun). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insegnanti di solidarietà : "Motto": dagli alunni aiuti ad asilo nido del Camerun