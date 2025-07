’Spazialità sonore’ Danza musica e artisti a Palazzo Milzetti

Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna (via Tonducci, Faenza), apre le porte a ‘Spazialità sonore’, una rassegna che animerà gli spazi del museo con concerti, performance e spettacoli dal vivo per due mesi, tra settembre e ottobre (eventi gratuiti previo acquisto del biglietto di ingresso al museo). Si comincia il 6 settembre alle 21 con il concerto a cura del Conservatorio di Musica di Ravenna Giuseppe Verdi, ovvero Saxofono Ensemble. Sabato 13 settembre, sempre alle 21 Clavicembalo (e flauto!) con Sara Gioia Galeotti (flauto), Emanuela Cima Sander e Margherita Germanò (clavicembalo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

