Nicole Riso incanta con Vola | la colonna sonora del corto animato Musintasia

Nicole Riso firma il brano Vola, una delicata e intensa colonna sonora originale composta per il cortometraggio animato Musintasia di Alessandro Navarino, premiato come miglior corto d'animazione in diverse rassegne. Intervistata nel podcast Unplugged Playlist, la cantautrice romana racconta il processo creativo e le ispirazioni che l'hanno guidata nella scrittura del pezzo. Vola: un brano ispirato al mondo Disney. Il brano Vola nasce da una richiesta precisa: raccontare i pensieri del piccolo protagonista Alex attraverso la musica. «Quando Alessandro mi ha contattata – spiega Nicole – ho subito pensato alla Disney.

