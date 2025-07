Io molestata da un iscritto e abbandonata da FdI Pensano solo al potere

Elisabetta Fedegari, ex candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Lombardia, ha lasciato il partito di Giorgia Meloni. L’avvocata pavese di 44 anni ha parlato di un addio dovuto a questioni personali: «Sono stata molestata e non c’è stata alcuna reazione da parte di Fratelli d’Italia. Ho capito che la priorità è ormai il raggiungimento del potere, tralasciando tutto ciò che riguarda gli aspetti umani». La donna ha denunciato anche in procura le molestie. Che a suo dire sono arrivate da un iscritto al partito vicino alla dirigenza. Ma nessun provvedimento è stato preso in merito: «Una chiara indicazione della scarsa considerazione per il benessere e la dignitĂ dei propri membri», ha scritto lei, che in passato ha militato in Forza Italia. 🔗 Leggi su Open.online