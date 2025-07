Vanno discusse le leggi di iniziativa popolare

Approvato all’unanimitĂ dal Consiglio comunale, l’ordine del giorno promosso da La Comune di Ferrara e Civica Anselmo per sollecitare la Regione Emilia Romagna ad avviare finalmente la discussione sulle quattro leggi di iniziativa popolare su acqua pubblica, rifiuti, energie rinnovabili e stop al consumo di suolo. I consiglieri comunali Anna Zonari (La Comune) e Leonardo Fiorentini (Civica Anselmo) hanno presentato l’atto, che chiede alla Regione di rispettare i tempi previsti dalla normativa e dare voce alle oltre 7.000 cittadine e cittadini che hanno sottoscritto le proposte, depositate in Assemblea legislativa nel settembre 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vanno discusse le leggi di iniziativa popolare"

In questa notizia si parla di: leggi - iniziativa - popolare - vanno

Grazie di cuore a tutte le testate che in queste ore hanno acceso i riflettori sull'iniziativa di lancio della raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l’Istituzione del Servizio di Assistenza Psicologica Primaria. Leggi tutt Vai su Facebook

Cgil e Sunia Firenze invitano tutti e tutte a sottoscrivere la raccolta firme per una legge d’iniziativa popolare per mettere il diritto alla #casa in #Costituzione ? FIRMA QUI: https://maqualecasa.it/?sfnsn=scwspwa Vai su X

Vanno discusse le leggi di iniziativa popolare; Proposte di legge di iniziativa popolare e referendum abrogativi: raccolta firme presso l’ufficio elettorale; Raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare su UE e modifica degli artt. 11, 75, 117, 138 della Costituzione.

"Vanno discusse le leggi di iniziativa popolare" - Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, l’ordine del giorno promosso da La Comune di Ferrara e Civica Anselmo per sollecitare ... msn.com scrive

Caccia, non soltanto il referendum: una legge d’iniziativa popolare per l’abolizione dell’attività venatoria - Per il centrodestra sono una vera e propria cambiale elettorale, nonostante i cacciatori siano una minoranza irrisoria”. Come scrive ilfattoquotidiano.it