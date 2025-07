L’ex giocatore e oggi allenatore, nel corso di un intervento a TMW, ha parlato anche della nuova Inter di Cristian Chivu che ritornerĂ ad allenarsi ad Appiano Gentile il prossimo 26 luglio. INNESTI – Intervenuto sulla Radio di TuttoMercatoWeb, ha parlato anche dell’ Inter di Chivu che si ritrova a vivere un grande cambiamento. Queste alcune delle sue parole: «Rispetto allo scorso anno vorrei tanto un centrocampista e un attaccante forte. Per il resto si può migliorare. Serve un attaccante veloce, perchĂ© col gioco di rimessa ne serve uno così. Bonny non so com’è, ma serve qualcosa di piĂą. Quando ha velocitĂ e forza lì davanti è un altro modo di giocare. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Stringara: «Inter, ecco chi vedrei bene in avanti! Bisogna cambiare»