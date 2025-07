Trecento fiaccole accese per la sicurezza

"Questa non è una manifestazione contro, è un’iniziativa per: la sicurezza, per Scandicci e per dare una sveglia a chi non si è ancora reso conto in che condizioni siamo". Giovanni Bellosi e Scandicci civica avevano dato appuntamento a Scandicci, ieri sera, per una fiaccolata con lo scopo di chiedere più sicurezza in città . E l’ennesima spaccata nel centro è stata più di un pretesto per l’opposizione che da tempo chiede una sede più visibile per la municipale, turni di 24 ore per i vigili e l’apertura di un commissariato di Polizia per affiancare i carabinieri nel loro lavoro. La fiaccolata è partita da piazza della Repubblica, per finire in piazza della Resistenza, dove Bellosi ha fatto le conclusioni e dove hanno parlato diversi negozianti che hanno subito furti e spaccate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trecento fiaccole accese per la sicurezza

