Le chiese bruciate in Cisgiordania sono un problema

Prima l'incendio all'antica chiesa di San Giorgio, quindi al vicino cimitero. " Siamo rimasti scioccati, ma più di venti giovani si sono precipitati con me sul posto e sono riusciti a spegne.

Le chiese bruciate in Cisgiordania sono un problema; Medio Oriente. Nonostante le terribili persecuzioni, la presenza cristiana è sempre forte; Chiese bruciate, 50 cristiani uccisi, preti rapiti: è l’inferno nigeriano.

Cisgiordania, al Papa un report sulle violenze dei coloni ai cristiani. Piazzaballa: “Nella West Bank la legge del più forte” - A Taybeh, ultimo villaggio cristiano in Cisgiordania, i coloni hanno incendiato anche la chiesa. Come scrive ilfattoquotidiano.it

A Dio non si addice la violenza: le chiese di Gerusalemme condannano gli attacchi in Cisgiordania - Nelle ultime settimane, la Cisgiordania è stata teatro di episodi di violenza che hanno colpito in particolare la comunità cristiana, suscitando una ferma reazione da parte delle autorità ecclesiastic ... Si legge su informazione.it