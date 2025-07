’Villaggio Montano Cai’ | è subito boom

E' stato un successo e sta maturando già i primi effetti l'inaugurazione del ' Villaggio Montano Cai ' di Amandola, la cerimonia si è tenuta circa una settimana fa, ma è stato un momento storico per la valorizzazione del territorio che in pochi giorni ha innescato un nuovo flusso turistico. Alla cerimonia hanno presenziato anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli; Olimpia Leopardi, nipote di Giacomo; l'artista Michela Paternesi e tanti altri ospiti e figure istituzionali del Cai (Club Alpino Italiano) nazionale. La giornata inaugurale, è culminata con la transumanza del bestiame al rifugio 'Grascette' di Campolungo, che ha offerto un'esperienza ricca di significato ai partecipanti, evidenziando il profondo legame tra la comunità, le tradizioni.

Una rivoluzione epocale e culturale nel vivere la montagna, oggi partirà da Garulla di Amandola, il progetto di 'Villaggio Montano del Cai', un modo diverso di vivere e far conoscere la montagna che avrà importanti effetti sulla promozione del turismo.

