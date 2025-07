Digital detox | disconnettersi per riscoprire il valore del presente

Life&People.it L’ estate diventa il miglior momento dell’anno per sperimentare un periodo di di gital detox. La tecnologia, per quanto utile, rischia di erodere la qualitĂ delle relazioni umane, facendoci dimenticare il vero valore dell’interazione diretta con l’altro. A contatto ogni giorno con social network e notifiche, l’essere umano rischia di perdere i legami con ciò che conta davvero: amici, parenti e il proprio io interiore. Prendersi un momento di pausa dai dispositivi elettronici significa avere la possibilitĂ di immergersi in un’esperienza di autenticitĂ , focalizzandosi sul presente riconsiderando il proprio rapporto con la tecnologia. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Weekend Digital Detox in Val Vigezzo: tre giorni per ritrovarsi nella natura - Senza smartphone, notifiche e wi-fi: tra boschi, sapori, arrampicata e yoga, il Digital Detox della Piana di Vigezzo offre un'esperienza rigenerante, lontano dallo stress e immersi in un paesaggio che insegna a rallentare

Curiosità : nasce a San Marzano StoPuzzle, il brand che trasforma il digital detox in piacere - Il 42% delle famiglie italiane è preoccupato per il tempo passato online: StoPuzzle propone una risposta concreta alla sovraesposizione digitale In risposta a un’Italia sempre più iperconnessa, StoPuzzle intercetta la domanda crescente di attività offline, offrendo un’alternativa artistica e.

Ventuno giorni per dimagrire, le dieci abitudini per vivere in salute. La health coach Nataliya Gera: «Sonno, orari, le 3P, acqua e digital detox» - Ventuno giorni per dimagrire. Tre settimane per apprendere nuove e sane abitudini utili per la salute e per il benessere ma soprattutto per cambiare stile di vita.

In Fvg primo Digital Detox Festival, disconnettersi nella natura; Superare la dipendenza dal cellulare: nasce il Digital Detox Festival; “Offline Days”, la vacanza senza smartphone per ragazzi iperconnessi.

Digital Detox, disconnettersi dal mondo digitale senza rinunciare alla tecnologia: ecco come fare - È l’invito che sa di novità lanciato da Swappie, con l’obiettivo di rallentare i nostri ... Come scrive msn.com

In Fvg primo Digital Detox Festival, disconnettersi nella natura - Riscoprire il valore della disconnessione interrompendo il flusso costante di connessioni digitali che spesso ci porta a dimenticare il valore della presenza e del tempo. ansa.it scrive