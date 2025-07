"Mi piace pensare che l’attivitĂ di Emidio sia stata per anni nutrimento di cultura per tantissime menti di questa cittĂ ". Con queste parole padre Mario Amodeo ha ricordato ieri pomeriggio Emidio ’Patata’ Girolami, nella Chiesa dei Padri Sacramentini, gremita in ogni ordine di posto. La bara, collocata di fronte all’altare con accanto una grande stampa che diceva semplicemente ’Ciao Patata’, è stata il centro di un pomeriggio carico di commozione. Padre Amodeo, durante l’omelia, ha sottolineato il ruolo centrale di Girolami nella vita cittadina e anche per la comunitĂ religiosa: "In questi giorni ho letto tantissimi attestati di stima, non so cosa dire di piĂą se non che Emidio è stato un punto di riferimento anche per i tanti preti che sono passati per questo territorio e che solo nella sua libreria potevano trovare libri che non trovavano da altre parti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commosso addio ad Emidio ’Patata’ Girolami