Due pusher in fuga nel bosco abbandonano un borsone Dentro c’era il carico di droga

Vedono i carabinieri nel bosco e per darsi alla fuga abbandonano il borsone pieno di droga prima di sparire. I carabinieri di Solaro hanno sequestrato un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti: era stato appena abbandonato durante la fuga da una coppia di spacciatori sorpresi in attività nel bosco in una zona di Solaro conosciuta per l’attività di spaccio. Accade tutto domenica mattina mentre era in corso una delle consuete attività mirate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del Parco delle Groane da parte dei carabinieri della Stazione di Solaro. È stato proprio in questa occasione che i militari hanno sorpreso due soggetti intenti a muoversi con fare sospetto nei pressi di una zona già nota per episodi di spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due pusher in fuga nel bosco abbandonano un borsone. Dentro c’era il carico di droga

