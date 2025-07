Ha ragione il ministro | le sue opinioni sono state censurate

Di fronte a quel che è accaduto, un'intervista chiesta, risposte fornite, parole addolcite e infine cancellate, non ci sono giri di parole possibili: si tratta di censura bella e buona. Mi spiego. Le premesse erano chiare: il Corriere invita il ministro Giuli proprio perché replichi all'editoriale "avvelenato" firmato da Galli della Loggia, critico sul ruolo della cultura di destra. E il ministro accetta, risponde, addirittura acconsente allo smorzamento di toni e termini adoperati, come "perditempo" e "poltrona di lusso", allo scopo di non offendere l'editorialista, come gli suggerisce un redattore di via Solferino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ha ragione il ministro: le sue opinioni sono state censurate

In questa notizia si parla di: ministro - sono - ragione - opinioni

Il ministro Giuli risponde alla richiesta di Pierfrancesco Favino: "Sono d'accordo, bisogna dialogare" - Il Ministro Alessandro Giuli, mentre si trovava al Salone del Libro di Torino, ha risposto all'appello sostenuto da Pierfrancesco Favino dichiarandosi disposto a incontri e dialoghi.

David di Donatello, Geppi Cucciari al ministro Giuli: ‘I suoi discorsi al contrario sono più belli’ - Siparietto con il Presidente della Repubblica Mattarella. Geppi Cucciari ha regalato momenti di leggerezza e acume durante l’incontro al Quirinale per la cerimonia dedicata ai candidati ai David di Donatello.

“Ci sono troppi turisti nelle Isole Baleari, abbiamo raggiunto il limite”: l’allarme di Antoni Costa, portavoce dell’esecutivo e ministro dell’Economia - A Palma di Maiorca, una delle destinazioni più amate e ambite della Spagna, l’ accoglienza ai turisti rischia di trasformarsi in un problema serio.

Parla il ragazzo che ha rifiutato di sostenere l’orale dell’esame di maturità : “Non c’è alcun dialogo con gli studenti. Sono dell’idea che un problema, che evidentemente esiste, si può provare a risolverlo nei due modi: o con il dialogo, oppure violentemente. E q Vai su Facebook

Ha ragione il ministro: le sue opinioni sono state censurate; Piantedosi respinto in Libia, Giuseppe Conte: Ha ragione Tajani, il governo si attira sfiga; Che cosa farà ora l'Iran: le tre mosse sul tavolo di Khamenei.

Ha ragione il ministro: le sue opinioni sono state censurate - È uno schema rituale: chi ha potere interviene, stabilendo cosa possa e debba essere pronunciato e, quando qualcuno osa spingersi oltre, anche moderatamente, viene cancellato con il correttore ... Scrive ilgiornale.it

Piantedosi respinto in Libia, Giuseppe Conte: "Ha ragione Tajani, il governo si attira sfiga" - Giuseppe Conte a In Onda: 'Il ministro Matteo Piantedosi respinto in Libia? Segnala la7.it