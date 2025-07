Golden Power il governo non molla | È un tema di sicurezza nazionale

Giancarlo Giorgetti non arretra di un millimetro. E il Golden Power rischia di trasformarsi in una mina diplomatica. "È legittimo che le banche facciano profitti – ha detto il ministro dell'Economia – Ma lo Stato ha un altro dovere: garantire la sicurezza nazionale. E la sicurezza economica ne è parte integrante". Il titolare del Mef ribadisce la linea del governo, proprio mentre Bruxelles formalizza i suoi rilievi sull'operazione Unicredit-Banco Bpm. La posta in gioco è alta. L'Ue accusa Roma di aver violato le norme sulla libera concorrenza e minaccia di chiedere la revoca del Dpcm che ha imposto vincoli stringenti alla fusione.

Giorgetti su golden power: Bruxelles non decide sulla sicurezza nazionale italiana - "Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l'Europa fino a questo momento".

Intesa difende il Golden Power: "Il risparmio è sicurezza nazionale" - "Il risparmio è una questione di sicurezza nazionale". Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, entra nel cuore del risiko bancario italiano, difendendo l’uso del Golden Power da parte del governo.

