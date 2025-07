Sos tarlo asiatico Altri alberi infestati saranno abbattuti Controlli dell’Amap

L’emergenza tarlo asiatico, iniziata il 7 luglio, fa il suo percorso e mentre i tecnici Amap allargano il raggio di azione per i controlli dell’organismo nocivo su altre piante della stesse specie (aceri) di quelle infestate in zona Collevario-San Francesco, il numero delle piante da abbattere è salito da quattro della scorsa settimana a otto di ieri, giorno in cui si è tenuta la seduta straordinaria del consiglio di quartiere della zona interessata. "Abbiamo richiesto al consiglio di quartiere questo incontro – spiega l’assessore Paolo Renna – proprio per parlare con la cittadinanza e per chiedere ad Amap come procedere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos tarlo asiatico. Altri alberi infestati, saranno abbattuti. Controlli dell’Amap

Il ritorno del tarlo asiatico. Piante malate a Collevario, disposto l’abbattimento - Macerata, 11 luglio 2025 – Il tarlo asiatico del fusto – quello che due anni fa ha creato non poca preoccupazione nella riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra e che aveva portato all’abbattimento di tutti gli alberi del parcheggio principale – è stato individuato di recente nei quartieri di Collevario e, l’altro ieri, di San Francesco.

Nella Bergamasca nuovo focolaio di tarlo asiatico - Il Servizio fitosanitario regionale ne rileva la comparsa sul Lago d’Iseo: «Ma sarà eliminato da tutta la provincia».

Il tarlo asiatico sbarca sul lago d’Iseo: allarme a Paratico, ordinato l’abbattimento di 55 alberi - Paratico (Brescia), 11 giugno 2205 – Un nuovo invasore alieno sbarca sul lago d’Iseo. Dopo il cinipide del castagno, diffusosi tra Iseo e Pisogne e ora quasi debellato, e il bostrico, che sta falcidiando i boschi di Pisogne.

AMAP (Agenzia Marche Agricoltura Pesca) e Comune di Macerata contro gli effetti del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky) sul territorio. Riunione operativa in mattinata a Palazzo Conventati tra il sindaco Sandro Parcaroli e il presid Vai su Facebook

