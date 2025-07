Medicina d’urgenza e ricerca | Il mestiere più bello del mondo al servizio dei deserti sanitari | così possiamo fare la differenza

"Il lavoro del medico d'emergenza è il più bello del mondo. E può fare davvero la differenza nelle aree più remote e nei cosiddetti " deserti sanitari ". Lucrezia Rovati, 32 anni, è medico di Medicina d'urgenza e dottoranda all'università di Milano-Bicocca dov'è team leader del progetto Oases (Organization for the Advancement and Support of Emergency Systems). Alle spalle la laurea all'Università San Raffaele, attività di ricerca negli Stati Uniti, al Ragon Institute of Mgt, Mit and Harvard e al Mayo Clinic di Rochester e la specializzazione in Medicina di emergenza tre le corsie del Niguarda ma anche in Uganda.

"Grazie per la cura, l'amore e l'attenzione negli ultimi giorni di mamma": la lettera al reparto di Medicina d'urgenza dell'Aoup - "Voglio ringraziare e fare i complimenti a tutte gli operatori del reparto Medicina d'urgenza universitaria di ogni turno (OSS, infermieri/e, dottoresse, tirocinanti) per la loro professionalitĂ , umanitĂ , gentilezza, empatia, pazienza che hanno dimostrato in questi ultimi giorni di vita di mia.

