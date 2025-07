Santarcangelo Festival 24mila presenze per la 55esima edizione

Dieci giorni di festival, oltre 24mila presenze, quasi 40 compagnie internazionali e italiane in scena, oltre 180 appuntamenti. I numeri della 55esima edizione del Santarcangelo Festival, diretta da Tomasz Kirenczuk, hanno trasformato il borgo di Santarcangelo in una "cittĂ -festival" con laboratori, eventi, e molto altro, anche intorno al centro storico. In azione quasi 200 persone nell’organizzazione. "Il festival attiva un dialogo stimolante con la realtĂ sociale e politica di oggi – dicono dall’amministrazione Sono stati presentati al pubblico molti lavori per la prima volta in Italia, in un calendario dominato da proposte interdisciplinari, al confine tra arti performative, danza, arti visive e cambiamenti sociali ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santarcangelo Festival 24mila presenze per la 55esima edizione

