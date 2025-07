Ron sul palco dell’Arena | Una serata speciale tra note e confidenze

Un tavolo, due sedie, un pianoforte. SarĂ una coreografia volutamente essenziale, minimale, a fare da sfondo, domani sera alle 21,30, a uno dei concerti piĂą attesi della ricchissima estate dell’Arena di Castel San Pietro. Dopo un week end, l’ultimo, di note rock e di giovanissimi artisti in erba ad esibirsi sul palco dell’Arena, in riva al Sillaro, arriverĂ un pezzo di storia della musica italiana. Un artista tra i piĂą raffinati del panorama cantautorale, amico di Dalla e di Morandi, nato a Garlasco, nel pavese, ma da sempre con un pezzo di cuore a Bologna: Ron. Un esordio precocissimo e una serie di sliding door a contrassegnare la gioventĂą artistica, Rosalino Cellamare, famiglia di origine pugliese trapiantata al nord, il suo apice del successo l’ha raggiunto vincendo in coppia con Tosca il Festival di Sanremo con uno dei duetti piĂą riusciti di un sessantennio di Festival dei fiori, "Vorrei incontrarti tra cent’anni", conquistando poi in carriera, tra i tanti riconoscimenti, anche un "Premio della Critica Mia Martini" e il "Premio Tenco" alla carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

