A Lodi si rimpiange la Fiera del Latte. Una manifestazione internazionale vissuta onorevolmente per 5 anni, pur fra i soliti contrasti e le incomprensioni locali, scaduta per due anni a rango di mostra dell’artigianato con esposizioni di camere matrimoniali, frigoriferi e tv fra nere pile di grana e lustre mungitrici automatiche, finita per consunzione nel 1954. Senza che nessuno ne stendesse ufficialmente l’atto di morte. Per cui, si direbbe, è in catalessi. C’è chi vorrebbe richiamarla in vita, c’è chi vorrebbe portarsela via, in qualche altra città , a farle respirare aria migliore. La sua nascita, nel segno della concordia, era avvenuta fra i più fausti presagi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi e la sua Fiera del latte. Quell’idea di successo lasciata morire nel ’54

