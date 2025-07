Putin vuole tutto e non vede i rischi

Secondo Maksim Suchkov, direttore dell’Istituto di studi internazionali presso l’UniversitĂ Mgimo di Mosca, con Donald Trump il trailer è sempre meglio del film. L’analista russo h. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Putin vuole tutto e non vede i rischi

In questa notizia si parla di: putin - vuole - tutto - vede

La parata del riscatto, così Putin vuole mostrarsi meno isolato all’Occidente. L’analisi di Tafuro - L’annuale parata militare al centro di Mosca con cui si celebra la vittoria dell’Unione Sovietica contro i nazisti nella Grande Guerra Patriottica, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario, è un evento il cui profondo significato politico è divenuto sempre più marcato con il trascorrere degli anni.

Kiev:Putin dimostra che vuole la guerra - 9.45 "Putin dimostra con le sue azioni, non con le parole, di non rispettare alcuno sforzo di pace e di voler solo continuare la guerra.

La conferenza in ritardo, i foglietti, le pressioni di Trump: Putin vuole davvero la pace? | Erdogan: pronti a ospitare i negoziati - La Russia evidentemente teme che la finestra sull’intesa avviata da Trump stia cominciando a chiudersi e forse ha più bisogno della pace di quanto non voglia far apparire



Trump ha inoltre detto al presidente francese Emmanuel Macron che il leader russo Vladimir Putin “vuole prendersi tutto” e che pianifica una nuova offensiva a est Vai su Facebook

Putin vuole tutto e non vede i rischi; Ucraina, Media, Trump a Macron: 'Putin vuole prendersi tutto'; Media, Trump a Macron, 'Putin vuole prendersi tutto'.

Il piano di Putin per l’Ucraina Orientale: 60 giorni per prendersi tutto - Per questo Trump sta cambiando idea su Zelensky L'articolo Il piano di Putin per l’Uc ... msn.com scrive

Ucraina, Media, Trump a Macron: 'Putin vuole prendersi tutto' - Zelensky: 'Con l'inviato Usa Kellog incontro produttivo' (ANSA) ... Come scrive ansa.it