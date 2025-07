Valzer dei presidi | Gattari al Convitto Fiorillo a Civitanova

L’Ufficio scolastico delle Marche ha pubblicato il decreto con il quale vengono assegnati i dirigenti scolastici. Istituto comprensivo Luca della Robbia di Appignano, Maria Filomena Greco (nuovo incarico in scadenza del precedente, fino 31 agosto 2028, conferma); IC Betti di Camerino, sede accantonata; IIS Costanza – Varano – Antinori di Camerino, Francesco Rosati (incarico in corso fino al 2027); IC Strampelli di Castelraimondo, Nicoletta Paterni (incarico in corso fino al 2027); IC Coldigioco – Mestica di Cingoli, sede vacante; Ipseoa Varnelli di Cingoli, Annamaria Marcantonelli (incarico in corso fino al 2027); IC S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

