C’è anche Ginoble cantante de Il volo

Tra i tanti turisti che arrivano in Riviera, spuntano facce da vip. L’altra sera si è affacciato a Sirolo Gianluca Ginoble del gruppo Il volo che si è scattato un selfie con l’ex assessora al Turismo Barbara Serrani mentre gli eventi impazzavano in centro. Le due città rivierasche si sono attrezzate a tutto tondo. E’ appena partito ufficialmente, dopo una breve sperimentazione, il collegamento serale gratuito fra i Comuni di Sirolo e Numana. Per la prima volta i turisti e residenti dei due Comuni si potranno spostare gratuitamente dalle frazioni San Lorenzo e Coppo di Sirolo fino a Marcelli di Numana e viceversa, dalle 20 a mezzanotte, con i mezzi della ditta Francesco Reali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è anche Ginoble cantante de "Il volo"

In questa notizia si parla di: ginoble - volo - cantante - sirolo

“La nuova fidanzata di Gianluca Ginoble”. Il cantante de Il Volo esce allo scoperto: chi è lei - Estate romantica per Gianluca Ginoble, il tenore de Il Volo, avvistato in Sicilia in compagnia di una giovane donna.

C’è anche Ginoble cantante de Il volo.

Gianluca Ginoble, chi è la nuova fidanzata del cantante de Il Volo ... - Chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo. Da ilsussidiario.net

Gianluca Ginoble ha una nuova fidanzata? Il cantante de Il Volo ... - MSN - La risposta arriva dal suo stesso profilo social, dove il cantante de Il Volo ha postato uno scatto in cui è insieme ad una biondina, di cui non si vede ... Secondo msn.com