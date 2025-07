Fenomeno delle baby gang | Chiediamo un cambio di passo

Il fenomeno delle baby gang - scrive Vittorio Fantozzi (nella foto), capogruppo di Fratelli d’Italia – è ormai esploso anche in Toscana. Fantozzi ha presentato una mozione, firmata anche da Sandra Bianchini, approvata all’unanimitĂ . "Ormai – prosegue il testo – è un bollettino di guerra, con la moltiplicazione degli episodi di violenza di matrice giovanile, che affianca e si sovrappone a quella giĂ esistente, creando nuovi fronti e ulteriori preoccupazioni. L’aspetto piĂą grave è quello della nutrita presenza di gruppi armati, decisi a fare valere la propria supremazia, anche nell’ambito dello spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fenomeno delle “baby gang“: "Chiediamo un cambio di passo"

In questa notizia si parla di: fenomeno - baby - gang - chiediamo

Ventiduenne terrorizzata dal fenomeno baby gang: "Non mi sento al sicuro, fermate questa piaga" - PiĂą di un lettore, in questi giorni, ha scritto alla nostra redazione non soltanto per segnalare aggressioni e risse in viale Europa o al Parco Pantanella, ma anche per chiederci la cortesia di portare all'attenzione delle istituzioni e delle forze dell'ordine, il fenomeno delle baby gang.

LIVE Vasamì-Norrie, Internazionali d’Italia 2025 in DIRETTA: baby fenomeno azzurro in campo a breve! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tabellone qualificazioni Roma – Programma sorteggio Roma 14:23 Jacopo Vasami si è introdotto nel tennis che conta nella stagione corrente, quando ha superato per la prima volta l’ostacolo di un match vinto a livello Challenger.

Fenomeno baby gang nel centro. La ’ricetta’ di Fratelli d’Italia - Quasi tutti minorenni, alcuni di loro italiani, altri sono seconde generazioni di immigrati o stranieri.

COMUNICATO STAMPA LISTE CIVICHE Questione sicurezza: l’avevamo detto! Sul fenomeno dei “maranza” e baby-vandali non è più il momento di indugiare, è giunta l’ora di intervenire. I recenti fatti di cronaca che provengono dalle limitrofe città di Castelfid Vai su Facebook

Fenomeno delle “baby gang“: Chiediamo un cambio di passo; Baby gang, stretta per l’estate: più controlli e bodycam per fermare le bande; Baby gang in Valdichiana, la preoccupazione di Fratelli d’Italia.

Disagio giovanile e baby gang, mozione di Fantozzi (FdI) in consiglio regionale - Serve un cambio di passo dalla Regione Toscana” “Ormai è un bollettino di guerra, con la moltiplicazione degli episodi di violenza di matr ... Come scrive luccaindiretta.it

Baby gang e violenza a Pomigliano d'Arco: fenomeno preoccupante e allarmante - L'articolo Baby gang e violenza a Pomigliano d'Arco: fenomeno preoccupante e allarmante proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com