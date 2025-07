L’incidente sulla Vecchia Pisana Teatro in ansia per Gianfranco

Il dolore per una vita spezzata, ma anche l’apprensione per gli altri due feriti gravi. Resta alta l’apprensione, a Lastra a Signa, dopo l’incidente nel quale, giovedì sera, ha perso la vita il 37enne Matteo Caruso, alla guida della sua Mini Cooper vecchio modello. Sono infatti ancora preoccupanti sia le condizioni dell’amico che viaggiava con lui, 43 anni, sia quelle del conducente 68enne della Dacia Duster che procedeva in direzione opposta, verso Malmantile. Nello scontro frontale, i due giovani della Mini sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre il 68enne sarebbe riuscito a scendere autonomamente dal veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incidente sulla Vecchia Pisana. Teatro in ansia per Gianfranco

In questa notizia si parla di: incidente - vecchia - pisana - teatro

Tragedia sulla Vecchia Pisana: chi era Matteo Caruso, morto nell’incidente di Lastra a Signa - Un uomo, un padre, un lavoratore. Matteo Caruso aveva solo 37 anni quando, nella tarda serata di giovedì 10 luglio, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la via Vecchia Pisana, nel comune di Lastra a Signa, in provincia di Firenze.

Questa mattina, a seguito del tragico incidente avvenuto sulla A12, siamo intervenuti con 2 nostre ambulanze, in collaborazione con elisoccorso di... Vai su Facebook

L’incidente sulla Vecchia Pisana. Teatro in ansia per Gianfranco; Incidente sulla via Vecchia Pisana, restano critiche le condizioni dei due feriti; Incidente mortale a Malmantile, rimane in ospedale il direttore Pedullà .

L’incidente sulla Vecchia Pisana. Teatro in ansia per Gianfranco - comunichiamo che il direttore artistico Gianfranco Pedullà è stato coinvolto nei giorni scorsi in un grave incidente ... Segnala msn.com

Incidente sulla via Vecchia Pisana, restano critiche le condizioni dei due feriti - Restano purtroppo critiche le condizioni di salute dei due feriti nell'incidente dei giorni scorsi lungo la via Vecchia Pisana in cui ha ... Secondo piananotizie.it