Scuola | via a centinaia di assunzioni Mille posti vacanti è ansia precari

Sono gli unici forzati del web. E mentre il resto del mondo sciama per le spiagge, sono bloccati davanti al computer. Sono i precari della scuola. Sia i siti del ministerio che quelli degli uffici regionali e provinciali li invitano a collegarsi più volte al giorno. E del resto lo farebbero comunque. È scattata la corsa alla cattedra. L’esercito dei "prof" in cerca di un posto fisso è ai blocchi di partenza. Il ministro Valditara firma il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali. A livello nazionale sono quasi cinquantamila i posti da ricoprire (13.860 sul sostegno). E le cattedre salgono addirittura a 54. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola: via a centinaia di assunzioni. Mille posti vacanti, è ansia precari

In questa notizia si parla di: scuola - assunzioni - precari - centinaia

Decreto Scuola, gli emendamenti Anief: mobilità intercompartimentale, assunzioni ATA e stipendi - Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, ha illustrato le proposte di emendamento al decreto Scuola, sottolineando l’urgenza di affrontare temi cruciali come la mobilità intercompartimentale del personale scolastico e il ripristino del primo gradino stipendiale.

Decreto Scuola 2025 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità su assunzioni, graduatorie e idonei - Il Decreto Scuola 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’8 aprile 2025, porta cambiamenti significativi per le immissioni in ruolo dei docenti.

DL scuola, gli idonei al concorso: “Vogliamo la creazione di un elenco nazionale e l’accesso ai percorsi di formazione”. Avanzate proposte per maggiori assunzioni - Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, ha segnato un passaggio cruciale per la scuola italiana. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 aprile, il testo si propone di rafforzare l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intervenendo anche sull’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

In Italia ci sono circa 285.000 insegnanti precari. Molti hanno superato concorsi, svolto 3,5,10 anni di servizio, speso soldoni per abilitazioni a 2000 e 2500 euro. Eppure continuano a essere considerati “precari”. Il risultato? Un sistema scolastico che si regge Vai su Facebook

Scuola: via a centinaia di assunzioni. Mille posti vacanti, è ansia precari; Ecco quando tornano a scuola gli studenti abruzzesi: il calendario dell'anno scolastico 2025/2026 in Abruzzo; Docenti precari, l’apertura del decreto scuola verso gli idonei è solo l’inizio: Anief.

Scuola: via a centinaia di assunzioni. Mille posti vacanti, è ansia precari - La corsa lanciata da Roma, le stime sui numeri aretini. Riporta msn.com

"Un altro anno pieno di precari" - Molte assunzioni, ma anche tanti prof che torneranno in cattedra come precari. Si legge su msn.com