La proposta rivoluzionaria di Ursula von der Leyen per modernizzare il bilancio dell’Ue

Bruxelles. Donald Trump ha avuto il suo “One Big Beautiful Bill” e ora tocca a Ursula von der Leyen cercare di far passare il suo “One Big Beautiful Fund”. La Commissione. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La proposta “rivoluzionaria” di Ursula von der Leyen per modernizzare il bilancio dell’Ue

In questa notizia si parla di: ursula - leyen - proposta - rivoluzionaria

Ursula von der Leyen: Solo una Ue forte può garantire la pace in Europa - "I cittadini dell'Unione sono in grandissima parte favorevoli" alla spinta per una difesa dell'Europa.

Il tribunale Ue sconfessa Ursula von Der Leyen: i suoi sms sui vaccini Pfizer non possono rimanere segreti - Il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione europea che negò l’accesso al New York Times a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022.

Ursula von der Leyen dice che la Russia «è una minaccia per tutta l’Europa. Stop al gas di Mosca per sempre» - Ursula von der Leyen dice che la Russia è una minaccia permanente per l’intera Europa. E che Vladimir Putin vuole che l’Ucraina accetti l’inaccettabile.

Giovedì 10 luglio il Parlamento europeo ha bocciato la mozione di sfiducia contro la Commissione europea e la sua Presidente, Ursula von der Leyen, con 360 voti contrari, 175 a favore e 18 astenuti. Un risultato già previsto da Alberto Alemanno, docente di Vai su Facebook

La proposta “rivoluzionaria” di Ursula von der Leyen per modernizzare il bilancio dell’Ue; Riarmo europeo, il piano von der Leyen spiazza la politica italiana: destra spaccata, Pd diviso; Ursula van der Leyen, più difesa dello «status quo» che rivoluzione.

La proposta “rivoluzionaria” di Ursula von der Leyen per modernizzare il bilancio dell'Ue - La Commissione presenta la proposta per il nuovo Quadro finanziario pluriennale: il nuovo bilancio dell’Ue non sarà “big”. Si legge su ilfoglio.it

Voto di fiducia a Von der Leyen: tensioni e malumori in Parlamento europeo - BRUXELLES – Si terrà domani, giovedì 10 luglio, l’atteso voto di fiducia sull’operato della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Segnala ilsole24ore.com