La mamma dei basagliani è sempre incinta e come ricorda Houellebecq la destra non ha affatto vinto la battaglia delle idee, “la sinistra domina ancora”. Ecco spiegate le 131.000 visualizzazioni sul mio profilo X della Preghiera per la riapertura dei manicomi, i 185 commenti (175 saranno pieni di insulti anche se il numero preciso non lo conosco, non li leggo mai), e poi le mail arrabbiate, gli articoli indignati, le telefonate scandalizzate. Non hai conosciuto i manicomi! In effetti no. Non sono uno specialista, detesto gli specialismi e studio da uomo universale, da polimata, o politropo, e comunque a differenza dei basagliani (che in fondo sono dei roussoviani, il buon matto come il buon selvaggio) al posto dell’utopia ho un metodo: il metodo della realtà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

È impossibile far ragionare i fanatici basagliani